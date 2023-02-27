"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

Казанцы возмутились Масленицей

В Казани жители возмутились организацией Масленицы. В социальных сетях они высказали свое кранее недовольство тем, как организаторы подходят к вопросу.

Так, один из казанцев остался недоволен проблемой подъезда к озеру Лебяжьему.

"И повторяется этот коллапс из года в год, из выходного в выходной, из еженедельных пятниц-понедельников. Об этом не знают власти, МВД, ГИБДД?" — возмутился пользователь.

Казанец призвал перестать проводить на озере Лебяжье мероприятия, чтобы не обездвиживать трассу и Горьковское шоссе. Также властям предложили организовать адекватную парковку машин и установить биотуалеты для удобства граждан.

Напомним, из-за Масленицы почти все Горьковское шоссе встало в многокилометровой пробке. Большинство из граждан стояли по несколько часов на остановке возле озера Лебяжье, чтобы вернуться в Казань, пишет inkazan.ru.