И без денег, и без покупки: онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани потерей финансов

Онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани финансовыми потерями

С заявлением по факту мошеннических действий в полицию обратилась 19-летняя жительница Казани. Она рассказала, что нашла предложение о продаже телефона на сайте бесплатных объявлений.

И модель, и цена девушке понравились.

Она списалась с продавцом и, договорившись об условиях сделки, перечислила мошенникам 40 тысяч рублей, однако товара так и не дождалась. В ОП "Япеева" возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Управления МВД по Казани нам подтвердили информацию и дали рекомендации, которые помогут казанцам не попасть в аналогичные ситуации.