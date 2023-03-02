И без денег, и без покупки: онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани потерей финансов
Фото: открытые источники
С заявлением по факту мошеннических действий в полицию обратилась 19-летняя жительница Казани. Она рассказала, что нашла предложение о продаже телефона на сайте бесплатных объявлений.
И модель, и цена девушке понравились.
Она списалась с продавцом и, договорившись об условиях сделки, перечислила мошенникам 40 тысяч рублей, однако товара так и не дождалась. В ОП "Япеева" возбудили уголовное дело.
В пресс-службе Управления МВД по Казани нам подтвердили информацию и дали рекомендации, которые помогут казанцам не попасть в аналогичные ситуации.
- чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информацию, поступающую Вам от незнакомых лиц;
- ни в коем случае не сообщайте незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;
- будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников;
- ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.
- Если Вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам "102" или "112".