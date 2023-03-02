Новости Казани
· Служба новостей

И без денег, и без покупки: онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани потерей финансов

Онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани финансовыми потерями
И без денег, и без покупки: онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани потерей финансов

Фото: открытые источники

С заявлением по факту мошеннических действий в полицию обратилась 19-летняя жительница Казани. Она рассказала, что нашла предложение о продаже телефона на сайте бесплатных объявлений.

И модель, и цена девушке понравились.

Она списалась с продавцом и, договорившись об условиях сделки, перечислила мошенникам 40 тысяч рублей, однако товара так и не дождалась. В ОП "Япеева" возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Управления МВД по Казани нам подтвердили информацию и дали рекомендации, которые помогут казанцам не попасть в аналогичные ситуации.

  • чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информацию, поступающую Вам от незнакомых лиц;
  • ни в коем случае не сообщайте незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;
  • будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников;
  • ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.
  • Если Вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам "102" или "112".
Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Пока привыкнем, будет большой день жестянщика": в России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Интересное

день назад

Подписка на стоматологические услуги: качественное лечение зубов в Казани с выгодой до 30%

вызвать обработку от тараканов

Новости Казани

день назад

"Добро пожаловать в распутицу, болота уже вас ждут": в районе Артемовска в зоне СВО заметили тяжелые танки Leopard

Интересное

2 дня назад

“Я что, псих?”: почему казанцы избегают психологов и что делать, чтобы решить свою проблему

ремонт телевизоров samsung в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Новости мира

16 часов назад

The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса

Новости мира

21 час назад

Невеста от счастья умерла на собственной свадьбе: ее отец предложил жениху сразу заменить ее младшей сестрой

Новости мира

5 часов назад

Украинские солдаты в Артемовске приняли коллективное решение не подчиняться больше Зеленскому и устроили мятеж

Новости Казани

17 часов назад

"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко

Новости России

день назад

"Странные НЛО" атакуют Украину, гремят взрывы: военкоры озадачены - летят строго по направлению ветра
Новости Казани
2 дня назад

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

Новости России

2 часа назад

"Совсем башни посрывало от ужаса": бойцы ВСУ устроили перестрелку с гранатометами между своими собственными подразделениями в Артемовске

Интересное

день назад

Доступно всего 5 дней: в честь открытия казанская компания дает скидку 30% на сварочное оборудование

Новости Казани

2 часа назад

"Деньги так жалко, что ради них ничего не жалко": в Казани женщина стала жертвой своего страха потерять сбережения

Новости Казани

2 часа назад

Минздрав Татарстана официально получил нового руководителя - Марселя Миннуллина
И без денег, и без покупки: онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани потерей финансов
Новости Казани
22 минуты назад

И без денег, и без покупки: онлайн-покупка обернулась для жительницы Казани потерей финансов

Новости мира

4 часа назад

"Увольте ее немедленно!": дети украинских беженцев подвергли травле русскую учительницу

Новости России

5 часов назад

"Оно того не стоит": украинский командир с позывным "Мадьяр" заявил, что в Артемовске рота ВСУ живет всего одну ночь

Новости России

5 часов назад

"Против ядерной дубинки не попрешь, но некоторые очень хотят попробовать": генерал Фазлетдинов заявил, что Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США
Житель Казани при помощи болгарки убил на стройке товарища
Новости Казани
час назад

Житель Казани при помощи болгарки убил на стройке товарища