В Татарстане в мае не ожидается погодных аномалий, температура будет в пределах нормы

В мае 2023 года в Татарстане погодных аномалий быть не должно, считают синоптики республиканского Гидрометцентра. Температура воздуха в среднем будет "около нормы", заявили специалисты.

Многолетняя климатическая норма для региона в мае составляет + 13,6 градуса.

То же касается и осадков - их ожидают в пределах нормы - около 41 мм.

От лета синоптики в долгосрочном прогнозе также не ждут ничего удивительного, а вот сентябрь, предполагается, может оказаться куда более жарким, чем обычно.

