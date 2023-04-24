Новости Казани
· Служба новостей

"Хватит аномалий": в Татарстане рассказали, преподнесет ли май погодные "сюрпризы"

В Татарстане в мае не ожидается погодных аномалий, температура будет в пределах нормы
"Хватит аномалий": в Татарстане рассказали, преподнесет ли май погодные "сюрпризы"

Фото: catherineasquithgallery.com

В мае 2023 года в Татарстане погодных аномалий быть не должно, считают синоптики республиканского Гидрометцентра. Температура воздуха в среднем будет "около нормы", заявили специалисты.
Многолетняя климатическая норма для региона в мае составляет + 13,6 градуса.

То же касается и осадков - их ожидают в пределах нормы - около 41 мм.

От лета синоптики в долгосрочном прогнозе также не ждут ничего удивительного, а вот сентябрь, предполагается, может оказаться куда более жарким, чем обычно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно

Новости России

20 часов назад

Доступа больше не будет: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с 24 апреля

компания травли тараканов

Новости России

день назад

"Сколько в этом взгляде!": бойцы ВСУ успели посмотреть в камеру российского БПЛА за одно мгновение до гибели

Интересное

3 дня назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород

перевод на английский медицинских документов в Москве

Новости России

день назад

"Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они — дебилы": Пригожин оценил итоги новых переговоров о поставке вооружения на Украину

Общество

11 часов назад

"Не стоит покупать даже со скидкой": Росконтроль назвал марки кофе, которые оказались подделкой

Новости России

день назад

"Песков пришел и говорит - забери его!": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова служил в ЧВК артиллеристом, "по колено в говне"

Новости России

день назад

"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты
Новости Казани
23 часа назад

«Из-за электросамокатов погибли 6 человек»: запретят ли ими пользоваться в Казани?

«Из-за электросамокатов погибли 6 человек»: запретят ли ими пользоваться в Казани?

Новости России

42 минуты назад

"Там все герои, других нет": сын Дмитрия Пескова рассказал, как служил в зоне СВО

Новости России

4 часа назад

Все будет бесплатно с 24 апреля: Wildberries принял неожиданное решение для всех россиян

Общество

7 часов назад

Размер скромный, но хоть так: Пенсионерам 24 апреля зачислят денежную сумму на карту

Общество

11 часов назад

Обходите стороной в магазине: эта опасная вода есть в каждом маркете
"Хватит аномалий": в Татарстане рассказали, преподнесет ли май погодные "сюрпризы"
Новости Казани
час назад

"Хватит аномалий": в Татарстане рассказали, преподнесет ли май погодные "сюрпризы"

Новости мира

15 часов назад

Перепутал педали: Во Франции пожилой водитель наехал на зрителей во время праздника - насчитывается 11 пострадавших

Общество

19 часов назад

Сметают с полок с космической скоростью: известен самый вкусный шашлык

Новости России

день назад

"Без обращения в суд, без волокиты - просто спишут": Мишустин сделал заявление о том, кому из россиян можно будет легко избавиться от своих долгов в 2023 году
«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной
Редакция помогает
6 дней назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной