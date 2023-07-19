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· Полина Модестова

Хранил 17 бутылок с керосином: в Казани задержали мужчину, планировавшего поджечь военную технику на полигоне

В Казани задержали планировавшего поджег военной техники 30-летнего мужчину
Хранил 17 бутылок с керосином: в Казани задержали мужчину, планировавшего поджечь военную технику на полигоне

pixabay

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В Казани был задержан сторонник террористической организации, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Как сообщает телеграм-канал SHOT, рядом с место планируемой диверсии мужчину уже успел сделать схрон из 17 бутылок с керосином.

По данным телеграм-канала, 30-летний казанец не успел реализовать задуманное, так как его обнаружили силовики. В момент обысков в квартиру мужчины были обнаружены десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, компоненты для изготовления СВУ, коробку с фейерверками и многое другое.

Помимо этого, возле полигона Казанского высшего танкового командного училища диверсант сделал схрон, где хранилось 17 бутылок с керосином. Он планировал ими поджечь бронетехнику. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельность террористической организации.

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