Хотела завести друга: жительница Казани пыталась купить щенка и попалась на уловку мошенников

Жительница Казани пыталась купить щенка и отдала мошенникам 10 тысяч рублей

Жительница Казани оказалось жертвой мошенников и потеряла в результате из деятельности десять тысяч рублей. Как удалось выяснить представителя правоохранительных органов, потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление, в котором говорилось о продаже щенка породы шпиц. Продавец заявил, что у собаки отличная родословная, прислал несколько снимков и обозначил цену.

Жительница Казани согласилась на такую сделку и перевела деньги. После этого злоумышленник пропал и перестал выходить на связь. В полиции было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители ищут подозреваемого.