Хорошо себя показала: в Казани закупят мраморную крошку для борьбы с гололедицей

Для обработки тротуаров Казань на зиму 2023/24 закупит около тысячи тонн мраморной крошки

В Казани предстоящей зимой будут больше использовать мраморную крошку, чтобы предотвратить гололед на тротуарах. Впервые она была протестирована в прошлом году. В планах - закупить около тысячи тонн этого противогололедного материала. Помимо того, для обработки дорог и тротуаров будет заготовлено 76 тысяч тонн песко-соляной смеси и 21 тысяча тонн реагента.

Площадь убираемых территорий из-за строительства дорог в этом году выросла больше чем на 500 тысяч квадратных метров. Она составила больше 22 миллионов квадратных метров, из которых почти 4 миллиона - это тротуары. Глава Казани Ильсур Метшин поручил главам районов и руководителям подрядных организаций уделить особое внимание пешеходным зонам.

Мэр города отметил, что уборка тротуаров в преддверии зимнего сезона - больной вопрос, так как многое зависит от погодных условий. К примеру, прошлый год запомнился большим количеством перепадов температур

Мраморная крошка на тротуарах, рассказывает заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, обеспечивается хорошее сцепление с асфальтом при интенсивных пешеходных потоках. Она также имеет относительно невысокий расход. Продолжать в Казани использовать и комбинированный метод противогололедной обработки дорог.