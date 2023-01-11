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Хоккеист ХК «Ак Барс» сознался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча

Хоккеист ХК «Ак Барс» сознался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча

Фото: Реальное время

Сегодня, 11 января, в Ново-Савиновском суде Казани на слушании дела хоккеист "Ак Барса" Артур Бровкин признался, что отдавал деньги на "подкуп" криминального авторитета Романа Сычева (Сыча).

"Группировщики с Квартала проиграли на моем прогнозе 2 млн рублей, будут тебя искать и не дадут дальнейшей жизни", — так говорил друг Артура Максим Сидоров. Признания хоккеиста публикует "Реальное время".

Сидоров получил с Бровкина более 4 миллионов рублей.

Со слов Бровкина, Сидоров убедил его: ни в полицию, ни в спортивный клуб за помощью от бандитов обращаться нельзя, будет хуже — "подбросят наркотики", "сделают так, что в хоккей играть не сможешь — убивать не будут, но могут прострелить ногу". Приятель обещал, что поможет решить вопрос через знакомого — Марата по кличке Зига, потом сказал — Зига подключился. Дальше, по легенде аферы, злые "группировщики с Квартала" вышли на "более серьезных людей" — сначала некоего Кобу, потом казанского вора в законе Романа Сычева.

Артуру сообщили, что за его голову Сычу предложили 5 миллионов. А потому хоккеисту товарищ предложил поучаствовать в выплате за покровительство.

Со слов потерпевшего, он платил на протяжении года. Отдавал от 15 до 700 тысяч рублей за раз, когда кончились свои деньги — его родителям пришлось взять в банке кредиты. Впрочем, последние полмиллиона были "куклой" — лишь 11 тысяч рублей были настоящими и те Бровкину выдали в полиции — в рамках оперативного эксперимента.

Следствие установило, что криминальные авторитеты, которых упоминал товарищ хоккеиста, и понятия не имели о происходящем, денег не получали и не требовали. По суд пошел Сидоров, придумавший историю об обиженных на проигрыш на спортивных ставках бандитах. Вину он признал.

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