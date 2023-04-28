Овечкин рассказал, кого он поддерживает в финале Кубка Гагарина

Хоккеист Александр Овечкин признался, кого лично он поддерживает в финале Кубка Гагарина
Фото: открытые источники
Суперзвезда мирового хоккея Александр Овечкин по настоятельным просьбам фанатов объяснил, на чьей стороне его личные симпатии в финале Кубка Гагарина между казанским "Ак Барсом" и столичным ЦСКА.
"Никогда в жизни не был на финале Кубка Гагарина! Это мой первый опыт. И я вам скажу, что очень интересная получилась игра со стороны Казани. Очень динамичный, комбинационный хоккей они показали. И это принесло результат. Всё теперь нормально у "Ак Барса"", - отметил Овечкин.
Он пояснил, что Билялетдинов является его учителем еще по московскому "Динамо".
"В финале я болею за красивый хоккей. И он в самом деле получился очень красивым. Пан или пропал. Кому больше повезет, у кого будет больше сил, тот и победит. Битва нервов!", – заявил Овечкин в интервью "Матч ТВ".