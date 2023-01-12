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Хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов займется производством удобрений

Хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов займется производством удобрений

Фото: открытые источники

На базе птицекомплекса "Ак Барс" в Зеленодольском районе Республики Татарстан хоккеист казанской команды "Ак Барс" Данис Зарипов планирует построить биотехнологический комплекс, который будет заниматься утилизацией отходов птицеводства. Затем отходы превратят в капсулированное удобрение.

Свойства такого удобрения, предполагается, будут ничуть не хуже, чем у минеральных удобрений. Готовый продукт будет созреваться в течение двух недель, столько займет ферментация помета при помощи специальных микробов.

Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Использоваться будут как свои, так и заемные средства. Комплекс даст рабочие места 48 сотрудникам, пишет "Бизнес Онлайн".

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