"Ходит и плачет": В Казани слепая женщина с 4 января ищет потерявшуюся собаку-поводыря

Жителей Казани просят помочь в поиске пропавшей собаки-поводыря. 4 января слепая женщина гуляла по улице Парина. Там пес вырвался и убежал. С тех пор женщина регулярно приходит к злополучному месту и ищет свою собаку. Об этом рассказали в интернет-сообществе «Зооцентр».



«️В районе улицы Парина с 4 января ходит и ищет свою собаку-поводыря слепая женщина. Плачет. Собака испугалась салюта и убежала. Зовут собаку Лора. Пожалуйста, присмотритесь вокруг. Собака может быть где угодно», - говорится в сообщении.



К посту прикреплен номер телефона дочери женщины: +79003261403. Уточняется, что на собаке был черный ошейник.