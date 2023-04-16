Жители Казани 15 апреля сообщили о сильном дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

Накануне, 15 апреля, в социальных сетях стала распространяться информация о взрыве и крупном пожаре, который произошел в южной части Казани. Очевидцы выкладывали фото с места происшествия и писали свои догадки о случившемся. В какой-то момент неизвестные сообщили ложную информацию о погибших и раненых, а также о взрывах рядом с танковым полигоном.

Как сообщает inkazan.ru, источник в танковом училище информацию о хлопках опроверг. Он также отметил, что дым действительно образовался, однако причиной послужил не взрыв, а горение травы и сухостоя.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану накануне также сообщили, что в экстренную службу никто не обращался и о происшествия информации не поступало. Несмотря на этом, черный столб дыма сильно напугал местных жителей Казани. Некоторые сообщали, что слышали хлопки с длительным перерывом, а другие и вовсе поделились, что у них "тряхнуло дом".