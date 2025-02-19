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Хиты Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля

В день рождения Курта Кобейна струнный оркестр ...

pixabay.com

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В день рождения Курта Кобейна струнный оркестр Hard Rock Orchestra исполнит лучшие композиции легендарных гранж-групп.

Фронтмен Nirvana Курт Кобейн оставил неизгладимый след в истории музыки. Его песни стали голосом 90-х, а сам он – символом целого поколения. Несмотря на короткую жизнь, влияние музыканта на рок и поп-культуру остаётся огромным.

23 февраля в КРК «Пирамида» прозвучат культовые треки со всех альбомов Nirvana — от андеграундного Bleach и культового Nevermind до проникновенного In Utero. Зрителей ждёт мелодичная About a Girl и эмоциональная Heart-Shaped Box в необычном исполнении. Оркестр передаст атмосферу 90-х через утончённое звучание скрипок, глубокие оттенки альтов и мощную энергетику виолончелей.

Hard Rock Orchestra — проект симфонического оркестра RockestraLive, известного масштабными шоу. С 2018 года коллектив гастролирует по всей стране, собирая полные залы от Санкт-Петербурга до Магадана. Их ежегодные выступления в Кремлёвском дворце неизменно привлекают поклонников рока, а концерты транслируются на Первом канале и ведущих радиостанциях.

Билеты.

12+

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