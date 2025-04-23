Харламов удивился, что в Казанском марафоне участвуют 4-месячные дети

В новом выпуске шоу «Кстати» на платформе «VK Видео» организатор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал о предстоящем событии, которое обещает стать рекордным по числу участников. В этом году на марафоне ожидается 35 тысяч человек, которые будут соревноваться на различных дистанциях, включая 3 и 10 километров, полумарафон (21 км) и полный марафон. Кроме того, Янгиров сообщил, что в рамках марафона пройдет самый массовый детский забег в стране, в котором примут участие даже дети в возрасте от 4 месяцев, ползущие 40 метров.

Гарик Харламов был особенно удивлён таким фактом. Янгиров добавил, что детский забег является одним из самых захватывающих моментов всего марафона и отметил, что именно на него приходится наибольшее количество видеосъёмок.

Также в шоу участвовал телеведущий Николай Дроздов, который в свои 87 лет стал послом забега. Ведущие поинтересовались, почему он принял такое решение. Дроздов объяснил, что бег стал частью его жизни с самого детства. Он поделился воспоминаниями, как в детстве, благодаря своему отцу-химику, который обладал несколькими секундомерами, он часто пробегал километр до школы, всегда стараясь уложиться в 120 секунд, пишет "Вечерняя Казань".