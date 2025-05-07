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Гвоздики к 9 Мая в Казани подорожали на 10%

К 9 Мая в Казани традиционно выросли цены на кр...

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К 9 Мая в Казани традиционно выросли цены на красные гвоздики. В 2025 году средняя стоимость монобукета из гвоздик достигла 2,3 тыс. рублей, а цена одного стебля — от 110 до 156 рублей. Рост составил около 10% по сравнению с обычными днями, уточнили эксперты.

Причин несколько: инфляция, курс доллара, сложности на таможне и плохой урожай клубней у колумбийских производителей, которые считаются мировыми лидерами по выращиванию гвоздик. «Сейчас на рынке больше цветов из Китая и Турции, но именно колумбийская гвоздика — топовая», — пояснила Диана Субхангулова из базы «Крокус».

Дополнительный всплеск спроса вызвала Радоница, совпавшая с концом апреля. В итоге интерес к гвоздикам в Казани вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Как добавила Влада Кочнева из FMART by Flowwow, часть цветов поступает из Эквадора и Армении, но и российский рынок участвует — например, гвоздики выращивают в Ижевске.

Напомним, в феврале и марте на фоне 8 Марта цены на цветы также резко подскочили: тюльпаны — на 30%, розы — на 40%, а целые букеты — до 5 тыс. рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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