Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»

25 января на ТНТ вышел третий выпуск нового сезона шоу «Конфетка», где российские звёзды превращают песни малоизвестных авторов в хиты. Победитель приносит своему оригинальному автору 300 тысяч рублей. В этот раз жюри состояло из Тимура Родригеза, Клавы Коки и Алексея Чумакова.

Песню «Дьяволица» тобольского исполнителя Алена Зайнутдинова (АлеN) перепела группа Jukebox Trio из Казани. Известное акапельное трио, основанное в 2003 году, полностью преобразило трек, создав яркий и эффектный номер. После их выступления автор песни признался, что остался в полном восторге.

Тимур Родригез подчеркнул, что является фанатом группы.

Клава Кока отметила, что сначала расстроилась из-за изменения мелодии припева, но ближе к финалу выступления её зацепила именно новая версия песни. Певица также упомянула, что ей немного не хватило фирменного акапельного исполнения группы. Jukebox Trio тут же спели отрывок без инструментов, продемонстрировав свои уникальные вокальные способности.

По итогам зрительского голосования «Дьяволица» набрала 53 голоса и прошла в финал. Затем решение жюри принесло группе победу, а Ален Зайнутдинов получил заветную «золотую конфетку» и 300 тысяч рублей.

Шоу «Конфетка» выходит в эфир каждую субботу в 21:00 на ТНТ.