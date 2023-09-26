Готовы потратить 564,4 миллиона: в Казани приступают к закупке противогололедных материалов

В Казани выделят больше 500 миллионов рублей на противогололедные материалы в 2023 году

На покупку противогололедных материалов в 2023 года в Казани готовы потратить 564,4 миллиона рублей из городского бюджета. Тендер был опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком материалов выступает Комитет внешнего благоустройства и администрации Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Кировского, Советского, Приволжского, Московского районной столицы Татарстана. Сроки исполнения контракта, указанные в документе - с даты заключения и до 31 июля 2024 года.

Планируется закупка многокомпонентного двухфазного противогололедного материала, твердого противогололедного материала для всех типов дорожных покрытий и комбинированный противогололедный материал для пешеходных зон.