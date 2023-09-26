Новости Казани
· Полина Модестова

Готовы потратить 564,4 миллиона: в Казани приступают к закупке противогололедных материалов

В Казани выделят больше 500 миллионов рублей на противогололедные материалы в 2023 году
Готовы потратить 564,4 миллиона: в Казани приступают к закупке противогололедных материалов

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

На покупку противогололедных материалов в 2023 года в Казани готовы потратить 564,4 миллиона рублей из городского бюджета. Тендер был опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком материалов выступает Комитет внешнего благоустройства и администрации Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Кировского, Советского, Приволжского, Московского районной столицы Татарстана. Сроки исполнения контракта, указанные в документе - с даты заключения и до 31 июля 2024 года.

Планируется закупка многокомпонентного двухфазного противогололедного материала, твердого противогололедного материала для всех типов дорожных покрытий и комбинированный противогололедный материал для пешеходных зон.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Полезное

12 минут назад

Как не потерять накопления: эксперты рассказали что будет с ценой на квартиры с 2023 по 2025 год.

специальная сетка от тараканов на вентиляцию 30на25

Спортивные новости Казани

день назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Спортивные новости Казани

5 часов назад

Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

где можно отреставрировать книгу в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

час назад

Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Новости Казани

2 часа назад

Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Новости Татарстана

день назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

14 часов назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние
Лонгриды
день назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Важное в РТ

7 минут назад

С 25 сентября клиенты Сбера открывают вклады по более высоким ставкам

Полезное

12 минут назад

Как не потерять накопления: эксперты рассказали что будет с ценой на квартиры с 2023 по 2025 год.

Важное в РТ

час назад

билайн adtech предлагает бизнесу инструменты для эффективной коммуникации с целевой аудиторией

Новости Татарстана

час назад

Вспышки на Солнце и магнитные бури: в небе над Татарстаном вновь увидели северное сияние
Не защищено несколько сотен: в РТ рассказали о необходимости биологической защиты животноводческих предприятий
Новости Татарстана
52 минуты назад

Не защищено несколько сотен: в РТ рассказали о необходимости биологической защиты животноводческих предприятий

Новости Казани

2 часа назад

Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Новости Татарстана

2 часа назад

Письмо направили президенту: совфед за назначение Альберта Суяргулова прокурором Татарстана

Важное в РТ

2 часа назад

ВТБ: мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани