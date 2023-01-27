"Готовы брать в руки топоры!": жители Казани пришли в отчаяние и предлагают радикальный метод борьбы с бездействием коммунальных служб

Жители Казани, отчаявшись получить от коммунальщиков и властей помощь в борьбе с сильным гололедом в городе, готовы брать в руки топоры, сообщает ТНВ.

"Уже готов выйти с топором порубить этот лед", —говорят горожане, сетуя, что во дворах выросли огромные ледяные колеи.

Пешеходам в Казани приходится быть вдвойне осторожными, как и автомобилистам. Удержаться на сколькой дороге трудно и людям, и автомобилям.

На портале "Народный контроль" за январь зафиксировали 129 обращений.