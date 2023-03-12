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· Илья Стребков

«Готовьтесь к тихому ужасу с 13 марта». Синоптики резко изменили прогноз на неделю

Синоптики изменили прогноз погоды в ряде российских регионов
«Готовьтесь к тихому ужасу с 13 марта». Синоптики резко изменили прогноз на неделю

Синоптики рассказали о сильных погодных изменениях, которые должны начаться уже с 13 марта. В середине первого весеннего месяца, по словам специалистов, погода снова начнет сходить с ума. А ситуация из разряда тихий ужас будет проявляться в самых разных регионах, сообщает PRIMPRESS.

По прогнозу специалистов Gismeteo, середина марта во многих частях нашей страны будет сумасшедшей с климатической точки зрения. Погода будет резко меняться, и такие изменения могут негативно повлиять на здоровье многих людей.

Например, в центральной России метеорологи обещают резкую смену погодного вектора с 13 марта. В Москве в ночь на понедельник температура резко опустится до минус шести градусов после плюсовых показателей воскресенья. А выпавший накануне дождь сразу же превратится в лед, покрыв собой тротуары и дороги. Далее синоптики ожидают значительное потепление в столичном регионе, вплоть до плюс 7 градусов к 17 марта, но затем снова похолодает и пройдут снегопады.

А на юге страны неделя начнется с очень сильного и резкого похолодания. Так, в Краснодаре еще в воскресенье будет 17 градусов тепла, но в понедельник температура упадет сразу на восемь градусов. Впрочем, это будет самый холодный день в столице Кубани, ведь во второй половине недели столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Однако каждый день будут идти дожди.

Климатическое безумие предрекают метеорологи на ближайшее время регионам Урала. Например, в Екатеринбурге придет мощная волна тепла 13 марта, которая прогреет воздух до плюс шести градусов. Но уже через полдня температура упадет до минус шести, начнется снег с дождем. А к концу недели в столице Урала снова значительно потеплеет, ожидаются уже самые высокие температуры за последние несколько месяцев, это будет до девяти тепла.

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