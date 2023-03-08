Готовимся к сезону бикини: в Казани выделили 1,7 миллионов рублей на благоустройство пляжей

На благоустройство и содержание пляжей в Казани выделят 1,7 миллионов рублей

В Казани начали планировать летний сезон. В частности, на благоустройство и содержание пляжей выделили 1,7 миллионов рублей. На эти средства предстоит подготовить и содержать места отдыха на озерах Глубокое и Изумрудное, а также пляж «Нижнее Заречье». Соответствующий тендер уже размещен на сайте госзакупок.

Победитель тендера обязуется наводить порядок на пляжах в период с 10 мая по 31 августа, также необходимо провести ремонт скамеек и кабинок для переодевания.