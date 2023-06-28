Готова на 70%: стало известно, когда будет открыта трасса М-12 Москва — Казань

Хуснуллин заявил о готовности трассы М-12 Москва — Казань на 70% и ее открытии в 2023 году

По итогам заседания наблюдательного совета ГК "Автодор" Хуснуллин сделал заявление о том, что готовность трассы М-12 Москва-Казань составляет уже больше 70%. Он отметил, что в этом году ожидается также и открытие еще нескольких дорожных объектов, среди которых вышеуказанный станет самым знаковым.

С его слов, движение до Арзамаса планируют открыть уже в начале сентября, а вот до Казани - в декабре 2023 года. К этому сроку на дороге будет работать 16 многофункциональных зон, которые позволят комплексно обслуживать автомобилистов и размещать дорожные сервисы.