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Готова будет принят 1,5 тысячи детей: стало известно, кто займется школой в «Салават Купере»

Стало известны подробности о строительстве школы в «Салават Купере» за 1,7 млрд рублей
Готова будет принят 1,5 тысячи детей: стало известно, кто займется школой в «Салават Купере»

Екатерина Елисеева

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Из тендера, размещенного на сайте госзакупок, стало известно, что на строительство школы в «Салават Купере» в квартале 13 будет направлено 929 миллионов рублей из бюджета Татарстана. До этого на учебное заведение, которое будет готово принять 1,5 тысячи детей, выделили 816 миллионов рублей.

Школой занимается группа Рауфа Галямова «Фортэекс» - это один из подрядчиков, которые выполняют заказы ГИСУ РТ. Объект планируют сдать к 1 декабря. Исполнитель должен возвести здание, завершить отделочные работы и благоустройство территории. Помимо этого, учреждение должны снабдить необходимым оборудованием и мебелью.

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