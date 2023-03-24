"Государство решило сделать меня врагом": казанский политолог Айсин* высказался о решении Минюста сделать его иноагентом

Политолог из Казани Айсин* прокомментировал свой новый статус - "иноагент"

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов казанского политолога Руслана Айсина*. Как сам мужчина отреагировал на такие новости, сообщает 116.RU.

В Минюсте, напомним, посчитали, что Руслан негативно говорил об СВО на Украине, распространях в иностранных СМИ ложную информацию о решениях властей в РФ.

Руслан Айсин* заявил, что сейчас находится не в РФ, и ставить спецплашку как иноагент, а также сдавать финотчетность он не собирается, как не намерен выполнять иные требования Минюста, потому что "не видит смысла".

"Наделение этим статусом означает, что государство решило сделать меня врагом. Поэтому диалог в таком режиме бессмысленен. Я не буду предпринимать никаких юридических шагов, опротестовывать, следовать предписаниям", — сказал Айсин*.

Политолог говорит, что в ближайшее время возвращаться с страну не намерен.

* - признан иноагентом в РФ