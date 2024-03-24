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Гостиничный комплекс у моста «Миллениум» в Казани построит «СЗ БРИКС»

Гостиничный комплекс у моста «Миллениум» в Казани построит «СЗ БРИКС»

Sergey Skuratov Architects

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ООО «Специализированный застройщик БРИКС» получило разрешение от исполкома города на строительство гостиничного комплекса, состоящего из пяти башен, возле моста «Миллениум» в Казани.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ порталу «БИЗНЕС Online», разрешение затрагивает объекты первой и второй очереди комплекса, включая стилобат и три корпуса.

По данным системы «Контур.Фокус», данное предприятие с созвучным названием саммита BRICS было основано в конце прошлого года. Эта фирма является дочерним подразделением «Татлизинга», а конечным владельцем является Министерство строительства Татарстана.

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