Госсовет Татарстана опубликовал декларации о доходах и расходах депутатов

Госсовет Татарстана опубликовал декларации о доходах депутатов
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Госсовет Татарстана раскрыл данные о доходах расходах и имуществе депутатов за прошедший 2022 год.
На официальном сайте ведомства появилась соответствующая информация.
Отчитались 98 депутатов из 99. В сводной информации указано, что один депутат ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по отчетности, его имя не уточняется.
Однако татарстанцы в этом году не смогут узнать точные суммы доходов и расходов народных избранников, поскольку депутатов Госсовета законодательно освободили от ежегодных налоговых деклараций.