Госсовет Татарстана опубликовал декларации о доходах и расходах депутатов

Госсовет Татарстана раскрыл данные о доходах расходах и имуществе депутатов за прошедший 2022 год.

На официальном сайте ведомства появилась соответствующая информация.

Отчитались 98 депутатов из 99. В сводной информации указано, что один депутат ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по отчетности, его имя не уточняется.

Однако татарстанцы в этом году не смогут узнать точные суммы доходов и расходов народных избранников, поскольку депутатов Госсовета законодательно освободили от ежегодных налоговых деклараций.