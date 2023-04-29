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Госсовет Татарстана опубликовал данные о декларациях депутатов: но сами депутаты свои доходы не показали

Госсовет РТ опубликовал данные о декларациях депутатов, но сами депутаты доходы не показали
Госсовет Татарстана опубликовал данные о декларациях депутатов: но сами депутаты свои доходы не показали

Фото: РБК

Госсовет Татарстана показал информацию об исполнении республиканскими депутатами обязанности предоставлять сведения о своих дохода и расходах за 2022 год.

На сайте парламента появилась краткая сводка, гласящая, что из 99 депутатов в надлежащем виде документы подали 98 человек. Один исполнил обязанность "ненадлежаще".

Имена и декларации в этом году общественности не представлены.

В этом году в РФ и ряде регионов страны разрешили не предавать огласке доходы и расходы депутатов.

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