Госсовет РТ опубликовал данные о декларациях депутатов, но сами депутаты доходы не показали

Госсовет Татарстана опубликовал данные о декларациях депутатов: но сами депутаты свои доходы не показали
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Госсовет Татарстана показал информацию об исполнении республиканскими депутатами обязанности предоставлять сведения о своих дохода и расходах за 2022 год.
На сайте парламента появилась краткая сводка, гласящая, что из 99 депутатов в надлежащем виде документы подали 98 человек. Один исполнил обязанность "ненадлежаще".
Имена и декларации в этом году общественности не представлены.
В этом году в РФ и ряде регионов страны разрешили не предавать огласке доходы и расходы депутатов.