Госэкспертиза одобрила проект участка 2 линии метро в Казани

Документация для первого участка второй линии метро Казани, который соединит станции «Фучика» и «Сахарова», прошла государственную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого реестра госзаключений.

В ноябре компания «Главстрой РТ» объявила тендер на строительство данного участка. На реализацию проекта дополнительно выделили свыше 985 миллионов рублей. По условиям, подрядчик обязан завершить строительные, монтажные работы и установить оборудование к декабрю 2025 года.

Осенью стало известно, что готовность первого участка второй линии составляет 29%. Этот 5,4-километровый отрезок включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Сообщается, что тоннели между станциями уже построены, а сейчас ведутся работы над соединительным участком от «Дубравной» до «100-летия ТАССР». Сдать в эксплуатацию эти станции планируют в 2027 году.