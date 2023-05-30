Государственный архив Татарстана закрыл свободный доступ к переписям населения за 140 лет

С прошлого лета Госархив Татарстана закрыл свободный доступ в части своих фондов о переписи населения за 140 лет, речь о переписи налогоплательщиков Казанской и Вятской губерний с 1718 по 1858 год. Об этом информирует "БО" со ссылкой на краеведа Ленара Мифтахова.

Мифтахов готовит историческую книгу и столкнулся с проблемой: обратился в Госархив РТ и получил отказ в предоставлении информации о купцах, мещанах и крестьян Елабуги в 1850 - 1858 годах.

Сотрудники архива в личных разговорах с историком поделились, что доступ ограничен "по распоряжению ФСБ".

В Госархиве подтвердили, что на основании официального письма из ФСБ РФ была закрыта часть фондов.

