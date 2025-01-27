Гонщик из Казани подписал контракт с BMW и выиграл гонку в Абу-Даби

Гонка на выносливость «Шесть часов Абу-Даби» завершилась победой команды The Bend Team WRT, в составе которой выступал казанский гонщик Тимур Богуславский.

Соревнования прошли на трассе «Яс Марина» в столице ОАЭ и собрали 52 экипажа. По итогам квалификации команда Богуславского стартовала с восьмой позиции, но в основной гонке сумела прийти к финишу первой. Итоговый результат команды составил 6 часов 1 минуту 39,284 секунды, за которые они преодолели 160 кругов.

В гонке The Bend Team WRT использовала автомобиль BMW M4 GT3 Evo. Напарниками Тимура были австралиец Яссер Шахин и бельгиец Чарльз Вертс. Богуславский стал частью команды в начале 2025 года и продолжит выступать на мировых чемпионатах по гонкам на выносливость за рулём машины немецкого производителя. В планах у гонщика участие в культовой гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMGT3.