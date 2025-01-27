Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Гонщик из Казани подписал контракт с BMW и выиграл гонку в Абу-Даби

Соревнования прошли на трассе «Яс Марина» в сто...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Гонка на выносливость «Шесть часов Абу-Даби» завершилась победой команды The Bend Team WRT, в составе которой выступал казанский гонщик Тимур Богуславский.

Соревнования прошли на трассе «Яс Марина» в столице ОАЭ и собрали 52 экипажа. По итогам квалификации команда Богуславского стартовала с восьмой позиции, но в основной гонке сумела прийти к финишу первой. Итоговый результат команды составил 6 часов 1 минуту 39,284 секунды, за которые они преодолели 160 кругов.

В гонке The Bend Team WRT использовала автомобиль BMW M4 GT3 Evo. Напарниками Тимура были австралиец Яссер Шахин и бельгиец Чарльз Вертс. Богуславский стал частью команды в начале 2025 года и продолжит выступать на мировых чемпионатах по гонкам на выносливость за рулём машины немецкого производителя. В планах у гонщика участие в культовой гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMGT3.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

7 часов назад

Находят хобби и раскрывают душу

как убрать плесень в холодильнике

Не у нас

21 час назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Важное в РТ

3 дня назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

стоимость монтажных работ по вентиляции в Москве

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Происшествия

день назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Не у нас

4 часа назад

В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе

Не у нас

18 часов назад

The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток

Не у нас

день назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи
Лонгриды
2 дня назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Январь 2025 года преподнес жителям Татарстана с...

Новости Казани

54 минуты назад

Гонщик из Казани подписал контракт с BMW и выиграл гонку в Абу-Даби

Новости Казани

час назад

В Казани каток на «Черном озере» закрыт

Новости Татарстана

час назад

26 января в 68 лет умер бывший руководитель Ростехнадзора. Его осудили в 2021-м

Новости Татарстана

2 часа назад

4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее
Директора татарстанской фирмы обвинили в уклоне...
Новости Татарстана
час назад

Директора татарстанской фирмы обвинили в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач назвал 5 причин, почему большинство людей просыпаются в 4 утра

Новости Татарстана

5 часов назад

Сестры Мухаметшины из Татарстана обошли олимпийских чемпионов в шоу «Титаны»

Новости Казани

5 часов назад

Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»
Важное в РТ
6 дней назад

В Казани состоится Domclick Digital Day