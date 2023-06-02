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Гонки на лодках-дракона, йога и мастер-классы: в Казани пройдет "Китайский Сабантуй"

В Татарстане 25 июня впервые пройдет «Китайский Сабантуй» с лодками-драконами
Гонки на лодках-дракона, йога и мастер-классы: в Казани пройдет "Китайский Сабантуй"

Министерство промышленности и торговли РТ

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В Казани "Китайский Сабантуй" состоится 25 июня. Он пройдет в Центре гребных видов спорта. Идея организации мероприятия принадлежит вице-премьеру Татарстана - министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко. Он также возглавляет Федерацию гребли на байдарках и каноэ в республике. Инициатива при встрече с главой Минпромторга Татарстана была поддержана Генеральным консулом КНР в Казани господином Сян Бо.

Для жителей и гостей города в рамках праздника пройдет насыщенная программа. Все участники мероприятия увидят зрелищные гонки на лодках "Дракон". Праздник будет сопровождаться китайской музыкой, выступят аниматоры, а также пройдет ярмарка сувениров.

Все желающие примут участие в мастер-классе по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вееров, плетению узелков, созданию красного конверта на удачу, а также вырезанию иероглифа из бумаги. Можно будет посетить занятие по йоге и поплавать на сапах, а также изучить несколько фраз на китайском языке.

Будут организованы зоны питания и чайных церемоний. Для детей проведут игровую программу с аниматорами, бассейном с шариками и аквагримом. Вход свободный.

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