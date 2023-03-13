Год без акул и фрикаделек: Как жители Казани выживают без "Икеи"

Год назад IKEA покинула Казань, скучают ли татарстанцы по шведскому бренду

Сегодня IKEA, безусловно, лидер по продаже мебели и товаров для дома. И даже после ухода с Российского рынка, многие предпочитают заказывать продукцию через посредника. Так как IKEA равно качество.

Но кто придумал минимализм в шведском стиле?

Компанию основал 17-летний шведский юноша в 1943 году. Тогда Ингвар Кампрад не знал, что спустя годы компания станет гигантом с доходом более 32 миллиардов евро.

IKEA набирала обороты, и к 2000 году компания открыла свой первый магазин в России. Однако спустя 22 года работы, все магазины закрылись. Пропали акулы и всеми любимые фрикадельки.

Что было после закрытия?

После того как 3 марта 2022 года IKEA объявила о своём уходе с Российского рынка, люди массово начали продавать шведскую продукцию на сайте бесплатных объявлений за баснословные деньги. К примеру, купить акулу можно было за 4 000 000 рублей.

«После ухода IKEA люди как дикари стали скупать вешалки, вилки, подставки и многое другое, что не имеет какой-то ценности. Я помню, как мы с дочкой приехали походить по магазинам и покушать, мы тогда не знали о последнем дне распродажи IKEA. А зря. Толпы людей шли с горшками, полотенцам и кучей других вещей», - вспоминает Маргарита, очевидец закрытия магазина и мать двоих детей.

«Да, IKEA закрылась, но из этого делали такой шум. Без акулы и фрикаделек грустно, но главная проблема- это найти аналоги у отечественного производителя за приемлемую сумму», - говорит Алексей, житель Казани.

«Качество у Икеи было плохое последнее нее время, не потому что в России, а потому что надо было дешевую цену держать. А дорогим моделям много аналогов Российских брендов было и есть. Конечно, сякая мелочевка в одном месте может и удобно, но такого хлама везде полно. Жаль, конечно, тех, у кого ничего интереснее чем побродить по магазину и съесть фрикадельки или сфоткаться под новый год в жизни нет, они, конечно, пострадали», - пишет пользователь социальной сети Алексей Крапивин.

Что будет вместо IKEA?

Ранее сообщалось, что в Казани может открыться магазин Swed House, который называют "белорусским аналогом" IKEA.

Однако позже Ingka Centres сказали, что никаких переговоров не ведут и открытие не планируется.

Напомним, что Ingka Centres - дочерняя компания Ingka Group, владеющей сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговых центров «МЕГА».