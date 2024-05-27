Главой управления жилищной политики в Казани стала Лилия Шарипова

Нового руководителя управления жилищной политики представил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. Кресло главы ведомства заняла Лилия Шарипова, до этого работавшая первым заместителем начальника управления. О кадровом решении градоначальник сообщил на деловом понедельнике.

Место главы управления ЖКХ стало вакантным после того, как Ренат Шамсутдинов, занимавший эту должность ранее, возглавил администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Лилия Шарипова — опытный управленец, свою карьеру в исполкоме Казани она начала в 2006 году. За это время Шарипова прошла путь от ведущего специалиста юридического отдела до первого заместителя начальника управления жилищной политики.