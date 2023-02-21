"Главный враг - вовсе не жирное": эндокринолог из Татарстана развеяла миф о наборе лишнего веса

Эндокринолог из Татарстана Новаковская развеяла миф о наборе веса из-за жиров

Врач-эндокринолог из Набережных Челнов Светлана Новаковская сообщила, что жирная пища больше не считает вредной, скорее, она полезна для здоровья, а в наборе лишнего веса жир не играет роли.

В ряде случаев, даже при избыточном весе, медики не советуют жестко ограничивать количество жиров в рационе. Считается, что жиры помогают работе мозга, а также являются источником энергии для нервной системы.

"Ненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной рыбе, яйцах, растительных маслах, орехах и семенах являются составляющей "хорошего" холестерина. Когда мы говорим, что жиры вредны, имеются в виду трансжиры. Именно они повышают уровень "плохого" холестерина, увеличивают риск инфарктов и инсультов, повышают риск развития диабета", – пояснила специалист.

Полезные и нужные организму жиры усваиваются человеческим организмом через кишечник благодаря свойствам холестерина. И он очень важен: холестерин защищает сосуды, влияет на нервную систему, делает человека более устойчивым к стрессу, улучшает гормональный фон.

Таким обрзом, жирная пища не может быть причиной набора лишней массы. А вот обилие сахара и соли вполне может быть стартом для запуска процесса набора ненужных килограммов.