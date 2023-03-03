Главный перинатальный центр в Казани хотят открыть в августе 2023 года
Фото: kzn.ru
В Казани на базе городской клинической больницы №7 откроют новый перинатальный центр.
Он станет основным перинатальным центром столицы республики. По прогнозам, он ежегодно сможет принимать до 8 тысяч новорожденных.
В ходе выездного совещания мэру столицы РТ Ильсуру Метшину рассказали, что объект выполнен на 21%, в данный момент работы ведутся на теплосетях, осуществляется монтаж вентилируемого фасада.
В семиэтажном здании площадью более 20 тысяч кв.м. расположат 120 мест, 80 из которых будут отведены для круглосуточного пребывания в акушерском стационаре. В центре будут 6 родильных и четыре операционных зала.
По словам главы управления здравоохранения по Казани Владимира Жаворонкова, новый центр будет оказывать целый спектр медуслуг, включая наблюдение за беременными с патологической беременностью.