Главный перинатальный центр в Казани хотят открыть в августе 2023 года

Главный перинатальный центр планируется открыть в Казани в августе

В Казани на базе городской клинической больницы №7 откроют новый перинатальный центр.

Он станет основным перинатальным центром столицы республики. По прогнозам, он ежегодно сможет принимать до 8 тысяч новорожденных.

В ходе выездного совещания мэру столицы РТ Ильсуру Метшину рассказали, что объект выполнен на 21%, в данный момент работы ведутся на теплосетях, осуществляется монтаж вентилируемого фасада.

В семиэтажном здании площадью более 20 тысяч кв.м. расположат 120 мест, 80 из которых будут отведены для круглосуточного пребывания в акушерском стационаре. В центре будут 6 родильных и четыре операционных зала.

По словам главы управления здравоохранения по Казани Владимира Жаворонкова, новый центр будет оказывать целый спектр медуслуг, включая наблюдение за беременными с патологической беременностью.

