"Главное - не перепутать": жителям Татарстана объяснили, как отличить ложное сообщение о воздушной тревоге от настоящего

Жителям РТ объяснили, как отличить реальное сообщение о воздушной тревоге от ложного

Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов объяснил жителям республики, как понять, что сообщение о воздушной тревоге настоящее, а не ложное. В последние дни уже дважды в Татарстане звучала ложная тревога. И хоть она ложная, паника и возрастающий невроз у людей - настоящие.

"Пользоваться официальными источниками, официально нашими признанными телекомпаниями, это в том числе ТНВ, "Россия 1", "Россия 24" и радиостанция "Маяк", элементарно, которые, обращаю еще раз внимание, не были подвержены так называемому несанкционированному доступу. Соответственно, нужно всегда пользоваться официальными источниками. Они известны", — цитирует Гисмятова "Реальное время".

Лучше, по его словам, проверить сразу несколько источников. Также можно найти доступную и достоверную информацию на официальном сайте МЧС РФ и органов госвласти и региональной власти. Главное не перепутать официальные сайты с возможными фековыми страницами, созданными мошенниками.