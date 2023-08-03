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Главная тема - «Город для самореализации»: стали известны даты проведения форума «Казаныш»

Стали известны даты проведения архитектурно-строительного форума «Казаныш» в Казани
Главная тема - «Город для самореализации»: стали известны даты проведения форума «Казаныш»

Мэрия Казани (Марат Мугинов)

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Были определены даты проведения архитектурно-строительного форума «Казаныш», который в этом году пройдет с 30 ноября по 2 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева. Главная тема для дискуссий профессионального сообщества будет «Город для самореализации». Соответствующее постановление опубликовали в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

Участники форумы смогут посетить семинары, посмотреть презентации и принять участие с дискуссиях. В ходе обсуждения эксперты затронут самые разные темы, среди которых инклюзивная среда, пространства для самореализации, третий возраст и другие.

Отмечается, что на форуме также пройдет награждение победителей и призеров смотр-конкурса на лучшие архитектурные и градостроительные решения в Казани. Анкеты принимаются до 24 августа, а проект можно будет представить до 29 сентября. Жюри будет выбирать победителей в 11 номинациях.

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