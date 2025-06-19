Глава следкома Татарстана рассказал о долгах Равиля Зиганшина

Глава следственного комитета Татарстана Валерий Липский сообщил, что долг Равиля Зиганшина, руководителя ПСО «Казань», снизился с 7 миллиардов до 2 миллиардов рублей, что позволило вернуть 5 миллиардов в госбюджет. Зиганшин стал фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в 2022 году, сумма долгов по налогам составила более 2,6 миллиардов рублей. Ему был назначен залог в 100 миллионов рублей.

Несмотря на задолженности, Зиганшин продолжает бизнес, на его активы наложен арест. Компания также сталкивается с исками от связанных фирм и долговыми обязательствами, в том числе перед налоговой службой и космодромом «Восточный».

ПСО «Казань» была основана в 2002 году и стала одной из крупнейших строительных компаний Татарстана. В 2024 году выручка составила 8,174 миллиарда рублей.

Источник: inkazan.ru