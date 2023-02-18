Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль халатность чиновников Казани
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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю с нарушением жилищных прав в Татарстане. Он дал поручение главе СКР РТ Валерию Липскому расследовать со всем вниманием и пристрастием уголовное дело по этому поводу.
В эфире федерального телеканала появилась информация о проблемах жителей дома в Казани. Дом, построенный в 1933 году, находится в Кировском районе столицы Татарстана. По словам местных жителей, состояние дома крайне опасное.
Жильцы завалили жалобами всех, но администрация района не спешит помогать попавшим в опасную ситуацию людям.
В СКР РТ завели дело из-за плохих условий проживания в доме. Разбираться с произошедшим будут серьёзно, потому что такое нарушение условий жизни не допустимо и представляет большой риск жизни и здоровью жителей.