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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль халатность чиновников Казани

Глава Следкома РФ Бастрыкин взял на личный контроль халатность чиновников Казани
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль халатность чиновников Казани

Фото: iz.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю с нарушением жилищных прав в Татарстане. Он дал поручение главе СКР РТ Валерию Липскому расследовать со всем вниманием и пристрастием уголовное дело по этому поводу.

В эфире федерального телеканала появилась информация о проблемах жителей дома в Казани. Дом, построенный в 1933 году, находится в Кировском районе столицы Татарстана. По словам местных жителей, состояние дома крайне опасное.

Жильцы завалили жалобами всех, но администрация района не спешит помогать попавшим в опасную ситуацию людям.

В СКР РТ завели дело из-за плохих условий проживания в доме. Разбираться с произошедшим будут серьёзно, потому что такое нарушение условий жизни не допустимо и представляет большой риск жизни и здоровью жителей.

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