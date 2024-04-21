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Глава РТ пригласил татарстанцев на Казанский марафон 11-12 мая

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Руководитель республики Рустам Минниханов пригласил всех желающих поучаствовать в юбилейном 10-м Казанском марафоне.

Спортивное мероприятие пройдет в Казани 11-12 мая, на участие в нем заявились более 20 тысяч участников.

Рустам Минниханов делится видеороликом к Казанскому марафону, который можно посмотреть в телеграм-канале most|Казань.

Из-за марафона в Казани будет перекрыт практически весь центр города. Ограничения на дорогах и парковках начнутся уже с 6 мая, сообщает телеграм-канал most|Казань.

Казанцы неоднозначно воспринимают еще большее перекрытие дорог в центре города. «Бегали бы где-нибудь за городом, зачем горожанам создавать неудобства?» — отмечает один из подписчиков.

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