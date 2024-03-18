Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

На основании решения Вахитовского районного суда, утвержденного Верховным судом Татарстана, глава администрации Кировского и Московского районов в Казани Сергей Миронов покинул свою должность. Информацию об этом прокомментировали в мэрии города.



Иск прокурора Татарстана о требовании увольнения Сергея Миронова был удовлетворен судом, причиной которого стала утрата доверия. Представители городской администрации отметили, что считают обвинения серьезными, а для исполкома Казани данное событие было неожиданным.



Исполнительный комитет Казани выявил нарушение, совершенное Мироновым в ходе муниципальной службы в 2022 году. По данным, чиновник не упомянул источник дохода жены от сдачи в аренду квартиры. Следом за этим он, предположительно, дополнил документацию в следующем году. В отношении Миронова было применено дисциплинарное взыскание за указанное нарушение.В заявлении мэрии было отмечено, что Команда Казани должна служить примером для всех, а законодательство должно соблюдаться в строгом виде. Для этого будут приняты соответствующие меры, чтобы исключить возможность подобных ситуаций в будущем.