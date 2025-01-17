Глава «ПЖКХ» ответил на критику министра экологии по поводу вони в Казани

Гендиректор компании «ПЖКХ» Евгений Чекашов дал свою оценку заявлению министра экологии Татарстана Александра Шадрикова, касающемуся полигона на улице Химической в Казани. Министр отметил, что закрытый объект продолжает быть источником сероводорода и неприятных запахов на севере города, что создает неудобства для местных жителей. Он также подчеркнул необходимость ускорить процесс рекультивации полигона, добавив, что планы «ПЖКХ» в этом вопросе ведомству не известны.

Чекашов сообщил, что замеры воздуха на территории полигона проводятся Росприроднадзором как минимум дважды в неделю, и превышений допустимых норм выявлено не было. Он выразил мнение, что заявление министра относительно запахов на севере Казани не основано на фактах и носит предположительный характер.

По словам главы «ПЖКХ», рекультивация может начаться только после того, как полигон стабилизируется. На это потребуется около трёх лет, включая разработку всей необходимой документации и проведение экспертиз. На данный момент тело полигона засыпается грунтом, а для снижения запахов применяются специальные реагенты. Чекашов заверил, что за состоянием окружающей среды ведётся постоянный контроль.

Директор также заявил, что обвинять только полигон в неприятных запахах неправильно. За два года можно было бы установить все источники зловония, однако, по его мнению, министерство не проявило должной заинтересованности в этом вопросе, пишет «БИЗНЕС Online».