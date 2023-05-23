Глава отдела СКР из Татарстана назначен замначальника Управления Следкома по ЛНР

Глава отдела СКР по Зеленодольскому району Татарстана Иван Буренков оставил свой пост. С 23 мая он числится заместителем руководителя Управления СКР по Луганской народной республике. Как пишет "БО", Буренков приехал в Татарстан в 2021 году из нижегородского Управления СКР.

Он числится в кадровом резерве Следкома Российской Федерации.

В ЛНР сейчас только фирмируется профессиональная команда следователей. И Буренков со всем опытом работы будет там весьма кстати.

В Зеленодольске исполнять обязанности главы отдела Следкома будет Рунар Шамсутдинов.

