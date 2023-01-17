Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев попросился в отставку

Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев решил покинуть занимаемый им пост. Сессия сессия районных депутатов, на которой отставку Валеева должен принять председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, запланирована на 19 января.

Будущий уход подтвердил Валеев самостоятельно.

Главой муниципалитета он стал в сентябре 2020 года, сменив на этой должности Валерия Макарова.

