Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Илона Боянова
В парке «Черное озеро» пройдет очередная встреча с психологом. Проведут ее 24 сентября. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ренат Миназов расскажешь присутствующим о материнской любви.
Специалист также поделится фактами, о которых не пишут в популярных сообществах по психологии и поднимет тему не только возможностей, но и ограничений в психотерапии, расскажет про гиперопеку.
Лекция начнется в 14:00 в амфитеатре парка. Вход будет свободным для всех желающих.