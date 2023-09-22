Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

В Казани в парке «Черное озеро» 24 сентября прочитают лекцию на тему материнской любви

В парке «Черное озеро» пройдет очередная встреча с психологом. Проведут ее 24 сентября. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ренат Миназов расскажешь присутствующим о материнской любви.

Специалист также поделится фактами, о которых не пишут в популярных сообществах по психологии и поднимет тему не только возможностей, но и ограничений в психотерапии, расскажет про гиперопеку.

Лекция начнется в 14:00 в амфитеатре парка. Вход будет свободным для всех желающих.