ГИБДД Татарстана предупредила водителей об опасности на дорогах из-за погоды

ГИБДД Татарстана обратилась к водителям с предостережением об опасности на дорогах региона из-за ухудшения погодной ситуации. Порывы ветра 26 апреля могут достигать силы в 23 метра в секунду, ожидается гроза и град, а потому в такой обстановке следует соблюдать особые меры предосторожности.

Инспекторы напомнили, что сильный боковой ветер способен опрокинуть машину. В большей мере рискуют перевернуться большие транспортные средства- автобусы и фуры. Легковые машины могут при сильном ветре терять сцепление с дорогой, это чревато потерей контроля над управлением авто и авариями.