Генпрокуратура РФ запросила у Австрии выдачи беглого бизнесмена из Татарстана Дмитрия Курамшина

Генпрокуратура РФ отправила официальный запрос в Минюст Австрии, попросив выдать беглого татарстанского предпринимателя Дмитрия Курамшина, обвиняемого в мошенничестве, пишет "БО".

Ранее стало известно, что Курамшина задержали в Австрии. Дело против него возбудили в январе прошлого года.

Следователи считают, что мужчина во времена руководства компанией "Кама-Грузовик" в 2018-2021 годах якобы похитил денежные средства под предлогом производства и продажи машин спецназначения на шасси "КамАЗа".

Компания была официальным дилером ПАО "КамАЗ".

Предварительно, Курамшину помогал Андрей Никулин, его бывший зам. Ущерб следователи оценили в 836 миллионов рублей. Также есть основания считать Курамшина виновным в покушении на похищении 89 миллионов.

Запрос Генпрокуратуры пока находится на рассмотрении, ответа по нему еще не последовало.

