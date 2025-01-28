Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Генконсул КНР Сян Бо: Открытие визового центра в Казани откладывается

Он добавил, что открытие до начала лета было бы...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Открытие визового центра в Казани, который позволит оформлять визы в Китай, снова откладывается. Ранее его планировали запустить в начале 2025 года, однако теперь точные сроки назвать сложно. Тем не менее, генеральный консул КНР в Казани Сян Бо сообщил «Татар-информу», что центр должен начать работу уже в этом году.

По его словам, они постараются открыть учреждение как можно скорее, хотя точная дата пока не определена. Сян Бо отметил, что предстоит решить ряд технических вопросов, а также проблемы, которые не зависят от их стороны.

Он добавил, что открытие до начала лета было бы удобным для туристов, чтобы они могли проще планировать поездки в Китай, но пока это остается лишь пожеланием, без подтверждения конкретных сроков.

Ранее генеральный консул сообщал, что визовый центр планировалось открыть в начале 2025 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

день назад

Находят хобби и раскрывают душу

топ от тараканов

Лонгриды

13 часов назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Новости России

3 дня назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков

каталожная съёмка в Санкт-Петербурге

Новости Казани

15 часов назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани продают самодельное авто почти за 8 миллионов рублей

Не у нас

2 часа назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Происшествия

день назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании
Новости Казани
2 дня назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

59 минут назад

В Казани могут дисквалифицировать директора одной из УК города

Новости России

4 минуты назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год сэкономило более 17 млн кВт*ч электроэнергии

Новости Казани

час назад

Кремль в Казани продолжат спасать от разрушений

Не у нас

2 часа назад

Россияне могут забрать до 412 тысяч пенсионных накоплений в 2025 году
Токсиколог Кутушов: избыток жирной пищи убивает...
Новости Татарстана
16 часов назад

Токсиколог Кутушов: избыток жирной пищи убивает сосуды и сердце

Не у нас

2 часа назад

В Великобритании закрыли паб, которому 460 лет

Не у нас

2 часа назад

В России создадут единый реестр народных целителей

Не у нас

2 часа назад

OCR: массовая гибель китов в США связана с растущей ветроэнергетикой
Вкусный перерыв: где казанцам насладиться морск...
Интересное в Казани
6 дней назад

Вкусный перерыв: где казанцам насладиться морской кухней со скидкой 20%