Генконсул КНР Сян Бо: Открытие визового центра в Казани откладывается

Открытие визового центра в Казани, который позволит оформлять визы в Китай, снова откладывается. Ранее его планировали запустить в начале 2025 года, однако теперь точные сроки назвать сложно. Тем не менее, генеральный консул КНР в Казани Сян Бо сообщил «Татар-информу», что центр должен начать работу уже в этом году.

По его словам, они постараются открыть учреждение как можно скорее, хотя точная дата пока не определена. Сян Бо отметил, что предстоит решить ряд технических вопросов, а также проблемы, которые не зависят от их стороны.

Он добавил, что открытие до начала лета было бы удобным для туристов, чтобы они могли проще планировать поездки в Китай, но пока это остается лишь пожеланием, без подтверждения конкретных сроков.

Ранее генеральный консул сообщал, что визовый центр планировалось открыть в начале 2025 года.