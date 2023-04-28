Генеральным директором «Нижнекамскнефтехима» стал Марат Фаляхов

Пост генерального директора "Нижнекамскнефтехима" занял Марат Фаляхов, об этом проинформировала пресс-служба предприятия.

Ранее Фаляхов был заместителем руководителя компании. Он учился в Казанском государственном технологическом университете, а затем - в Поволжской академии государственной службы имени Столыпина.

В "СИБУРе" карьеру начинал в 2007 году.

В сообщении пресс-службы отмечается, что назначение является логическим продолжением процесса интеграции предприятия в "СИБУР", интеграция стартовала в 2021 году.