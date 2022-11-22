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Где ж взять такие деньжищи? В Казани на строительство нужного количества школ нужно два годовых бюджета города

Где ж взять такие деньжищи? В Казани на строительство нужного количества школ нужно два годовых бюджета города

Фото: sf-prospekt.ru

Чтобы в Казани построить количество школ, которое будет соответствовать количеству детей и запросам общества, требуется два годовых бюдета города - около 60 миллиардов рублей.

"По нашей оценке, сегодня на строительство школ Казани нужно порядка 60 млрд рублей. Это сравнимо с двухлетним бюджетом города. Затраты на возведение одной школы составляют порядка 2 млрд руб.", — сообщил сегодня начальник управления образования Казани Ирек Ризванов на сессии Казанской городской думы.

Особая потребность в школах есть в микрорайоне "Солнечный город", там в школе на 1224 места учатся вдвое больше детей.

Сейчас в городе строят 2 школы – на 1,5 и 1,2 тыс. мест (на ул. Р. Гареева и в ЖК "Столичный"). Их возводят по нацпроекту "Образование".

В общей сложности в Казани расположены 200 школ. За 10 лет в столице РТ построили 14 новых школ и 5 дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей.

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