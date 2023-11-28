Футбольного болельщика приговорили к аресту за перфоманс на поле в Казани

В Казани Ново-Савиновский суд дал пять суток административного ареста болельщику, выбежавшему на поле во время матча "Рубина" с воронежским "Факелом".

Помимо ареста суд на 2 года запретил болельщику посещать стадион.

На последних минутах игры фанат выскочил на поле и, пока его преследовал стюард, побежал в сторону Дюпина. Работник стадиона настиг болельщика и повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили вратаря с ног. Голкипер не пострадал.