ФСБ поймала гендиректора фирмы на мошенничестве с гособоронзаказом в Казани

В Казани сотрудники ФСБ провели расследование по делу, связанному с мошенничеством в рамках гособоронзаказа. Генерального директора местной фирмы, исполнившей заказ на поставку комплектующих для оборонной отрасли, заподозрили в хищении бюджетных средств.

Как выяснилось, руководитель компании и его заместитель намеренно увеличивали стоимость комплектующих, внося ложные данные в документы. Это позволило им незаконно получить больше денег за выполнение гособоронзаказа. Схему раскрыли оперативники ФСБ.

По версии следствия, одна из задержанных также передавала деньги неустановленным лицам за покровительство в выполнении государственного заказа. В отношении гендиректора и его заместителя заведены уголовные дела по статьям "мошенничество" и "посредничество во взяточничестве".